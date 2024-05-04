Cookie Policy

Kasm Technologies uses cookies and similar technologies to enhance site functionality, analyze traffic, personalize your experience, and deliver relevant advertising. By using our site, you consent to the placement of essential and optional cookies, subject to your preferences. You can manage your cookie settings at any time via our Cookie Consent Manager.

  1. What Are Cookies?
  2. Why Do We Use Cookies?
  3. How Can I Control Cookies?
  4. How Can I Control Cookies On My Browser?
  5. What About Other Tracking Technologies, Like Web Beacons?
  6. Do You Use Flash Cookies Or Local Shared Objects?
  7. Do You Serve Targeted Advertising?
  8. How Often Will You Update This Cookie Policy?
  9. Where Can I Get Further Information?

Cookie Policy

Last updated May 04, 2024

Cookie Policy

Last updated May 04, 2024

COOKIE POLICY

Last updated May 04, 2024



This Cookie Policy explains how Kasm Technologies Inc ("Company," "we," "us," and "our") uses cookies and similar technologies to recognize you when you visit our website at https://kasmweb.com ("Website"). It explains what these technologies are and why we use them, as well as your rights to control our use of them.

In some cases we may use cookies to collect personal information, or that becomes personal information if we combine it with other information.

What are cookies?

Cookies are small data files that are placed on your computer or mobile device when you visit a website. Cookies are widely used by website owners in order to make their websites work, or to work more efficiently, as well as to provide reporting information.

Cookies set by the website owner (in this case, Kasm Technologies Inc) are called "first-party cookies." Cookies set by parties other than the website owner are called "third-party cookies." Third-party cookies enable third-party features or functionality to be provided on or through the website (e.g., advertising, interactive content, and analytics). The parties that set these third-party cookies can recognize your computer both when it visits the website in question and also when it visits certain other websites.

Why do we use cookies?

We use first- and third-party cookies for several reasons. Some cookies are required for technical reasons in order for our Website to operate, and we refer to these as "essential" or "strictly necessary" cookies. Other cookies also enable us to track and target the interests of our users to enhance the experience on our Online Properties. Third parties serve cookies through our Website for advertising, analytics, and other purposes. This is described in more detail below.

How can I control cookies?

You have the right to decide whether to accept or reject cookies. You can exercise your cookie rights by setting your preferences in the Cookie Consent Manager. The Cookie Consent Manager allows you to select which categories of cookies you accept or reject. Essential cookies cannot be rejected as they are strictly necessary to provide you with services.

The Cookie Consent Manager can be found in the notification banner and on our Website. If you choose to reject cookies, you may still use our Website though your access to some functionality and areas of our Website may be restricted. You may also set or amend your web browser controls to accept or refuse cookies.

The specific types of first- and third-party cookies served through our Website and the purposes they perform are described in the table below (please note that the specific cookies served may vary depending on the specific Online Properties you visit):

Essential website cookies:

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our Website and to use some of its features, such as access to secure areas.

Name:__cf_bm
Provider:.linkedin.com
Service:CloudFlare View Service Privacy Policy
Type:http_cookie
Expires in:29 minutes

Name:rc::a
Provider:www.google.com
Service:reCAPTCHA View Service Privacy Policy
Type:html_local_storage
Expires in:persistent

Name:__stripe_sid
Provider:.license.kasmweb.com
Service:Stripe View Service Privacy Policy
Type:http_cookie
Expires in:29 minutes

Name:JSESSIONID
Provider:.nr-data.net
Service:JavaServer Pages Technologies View Service Privacy Policy
Type:server_cookie
Expires in:session

Name:__cf_bm
Provider:.hubspot.com
Service:CloudFlare View Service Privacy Policy
Type:http_cookie
Expires in:29 minutes

Name:__cf_bm
Provider:.hsforms.net
Service:CloudFlare View Service Privacy Policy
Type:http_cookie
Expires in:29 minutes

Name:__stripe_mid
Provider:.license.kasmweb.com
Service:Stripe View Service Privacy Policy
Type:http_cookie
Expires in:11 months 30 days

Name:__cf_bm
Provider:.info.kasmweb.com
Service:CloudFlare View Service Privacy Policy
Type:http_cookie
Expires in:29 minutes

Name:__cf_bm
Provider:.hsforms.com
Service:CloudFlare View Service Privacy Policy
Type:http_cookie
Expires in:29 minutes

Name:m
Provider:m.stripe.com
Service:Stripe View Service Privacy Policy
Type:server_cookie
Expires in:1 year 11 months 29 days

Performance and functionality cookies:

These cookies are used to enhance the performance and functionality of our Website but are non-essential to their use. However, without these cookies, certain functionality (like videos) may become unavailable.

Name:__cfruid
Provider:.info.kasmweb.com
Service:CloudFlare View Service Privacy Policy
Type:server_cookie
Expires in:session
Name:messagesUtk
Provider:.kasmweb.com
Service:HubSpot View Service Privacy Policy
Type:http_cookie
Expires in:5 months 27 days
Name:yt.innertube::requests
Provider:www.youtube.com
Service:YouTube View Service Privacy Policy
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:yt-remote-connected-devices
Provider:www.youtube.com
Service:YouTube View Service Privacy Policy
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:yt.innertube::nextId
Provider:www.youtube.com
Service:YouTube View Service Privacy Policy
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY
Provider:www.youtube.com
Service:YouTube View Service Privacy Policy
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:yt-remote-device-id
Provider:www.youtube.com
Service:YouTube View Service Privacy Policy
Type:html_local_storage
Expires in:persistent

Analytics and customization cookies:

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our Website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our Website for you.

Name:counters.gif
Provider:forms.hsforms.com
Type:pixel_tracker
Expires in:session
Name:PREF
Provider:.youtube.com
Service:Google View Service Privacy Policy
Type:server_cookie
Expires in:8 months
Name:__hssrc
Provider:.kasmweb.com
Service:HubSpot View Service Privacy Policy
Type:http_cookie
Expires in:session
Name:f9d051f404
Provider:bam-cell.nr-data.net
Type:pixel_tracker
Expires in:session
Name:10975822924
Provider:www.google.com
Type:pixel_tracker
Expires in:session
Name:__hstc
Provider:.kasmweb.com
Service:HubSpot View Service Privacy Policy
Type:http_cookie
Expires in:5 months 27 days
Name:_gat#
Provider:.kasmweb.com
Service:Google Analytics View Service Privacy Policy
Type:http_cookie
Expires in:less than 1 minute
Name:__hssc
Provider:.kasmweb.com
Service:HubSpot View Service Privacy Policy
Type:http_cookie
Expires in:29 minutes
Name:_ga
Provider:.kasmweb.com
Service:Google Analytics View Service Privacy Policy
Type:http_cookie
Expires in:1 year 1 month 4 days
Name:NID
Provider:.google.com
Service:Google View Service Privacy Policy
Type:server_cookie
Expires in:6 months
Name:_gid
Provider:.kasmweb.com
Service:Google Analytics View Service Privacy Policy
Type:http_cookie
Expires in:23 hours 59 minutes
Name:hubspotutk
Provider:.kasmweb.com
Service:HubSpot View Service Privacy Policy
Type:http_cookie
Expires in:5 months 27 days
Name:__ptq.gif
Provider:track.hubspot.com
Service:HubSpot View Service Privacy Policy
Type:pixel_tracker
Expires in:session
Name:#collect
Provider:www.google-analytics.com
Service:Google Analytics View Service Privacy Policy
Type:pixel_tracker
Expires in:session

Advertising cookies:

These cookies are used to make advertising messages more relevant to you. They perform functions like preventing the same ad from continuously reappearing, ensuring that ads are properly displayed for advertisers, and in some cases selecting advertisements that are based on your interests.

Name:YSC
Provider:.youtube.com
Service:YouTube View Service Privacy Policy
Type:server_cookie
Expires in:session
Name:UserMatchHistory
Provider:.linkedin.com
Service:LinkedIn View Service Privacy Policy
Type:server_cookie
Expires in:30 days
Name:VISITOR_INFO1_LIVE
Provider:.youtube.com
Service:YouTube View Service Privacy Policy
Type:server_cookie
Expires in:5 months 27 days
Name:lidc
Provider:.linkedin.com
Service:LinkedIn View Service Privacy Policy
Type:server_cookie
Expires in:1 day
Name:test_cookie
Provider:.doubleclick.net
Service:DoubleClick View Service Privacy Policy
Type:server_cookie
Expires in:15 minutes
Name:bcookie
Provider:.linkedin.com
Service:Linkedin Ad Analytics View Service Privacy Policy
Type:server_cookie
Expires in:11 months 30 days
Name:_gcl_au
Provider:.kasmweb.com
Service:Google AdSense View Service Privacy Policy
Type:http_cookie
Expires in:2 months 29 days
Name:IDE
Provider:.doubleclick.net
Service:DoubleClick View Service Privacy Policy
Type:server_cookie
Expires in:1 year 11 months 29 days

Social networking cookies:

These cookies are used to enable you to share pages and content that you find interesting on our Website through third-party social networking and other websites. These cookies may also be used for advertising purposes.

Name:bscookie
Provider:.www.linkedin.com
Service:Linkedin Ad Analytics View Service Privacy Policy
Type:server_cookie
Expires in:11 months 30 days

Unclassified cookies:

These are cookies that have not yet been categorized. We are in the process of classifying these cookies with the help of their providers.

Name:ime_mode
Provider:workspaces.oracle.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:favicon_logo
Provider:app.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:login_splash_background
Provider:app.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:persist:admin
Provider:app.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:destroying_session_text
Provider:app.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:joining_session_text
Provider:app.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:li_sugr
Provider:.linkedin.com
Type:server_cookie
Expires in:2 months 29 days
Name:login_caption
Provider:app.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:AnalyticsSyncHistory
Provider:.linkedin.com
Type:server_cookie
Expires in:30 days
Name:cgpts-8669
Provider:www.kasmweb.com
Type:http_cookie
Expires in:6 days
Name:timezone
Provider:app.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:themecolor
Provider:app.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:_cfuvid
Provider:.hsforms.com
Type:server_cookie
Expires in:session
Name:customgpt_session
Provider:app.customgpt.ai
Type:server_cookie
Expires in:2 hours
Name:html_title
Provider:app.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:theme
Provider:app.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:launcher_background_url
Provider:app.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:splash_background
Provider:app.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:_cfuvid
Provider:.hubspot.com
Type:server_cookie
Expires in:session
Name:logged_in
Provider:.github.com
Type:server_cookie
Expires in:11 months 30 days
Name:iconify-count
Provider:app.customgpt.ai
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:login_logo
Provider:app.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:_octo
Provider:.github.com
Type:server_cookie
Expires in:11 months 30 days
Name:loading_session_text
Provider:app.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:HUBLYTICS_EVENTS_53
Provider:app.hubspot.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:user_info
Provider:workspaces.oracle.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:unActiveStateSec
Provider:app.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:header_logo
Provider:app.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:connected_sessions
Provider:workspaces.oracle.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:iconify-version
Provider:app.customgpt.ai
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:iconify0
Provider:app.customgpt.ai
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:customgpt-session-sharelink-8669
Provider:app.customgpt.ai
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:i18nextLng
Provider:app.kasmweb.com
Type:html_local_storage
Expires in:persistent
Name:_gh_sess
Provider:gist.github.com
Type:server_cookie
Expires in:session
Name:username
Provider:.workspaces.oracle.kasmweb.com
Type:server_cookie
Expires in:3 days
Name:cgpts-8669
Provider:kasmweb.com
Type:http_cookie
Expires in:6 days
Name:session_token
Provider:.workspaces.oracle.kasmweb.com
Type:server_cookie
Expires in:3 days
Name:VISITOR_PRIVACY_METADATA
Provider:.youtube.com
Type:server_cookie
Expires in:5 months 27 days

How can I control cookies on my browser?

As the means by which you can refuse cookies through your web browser controls vary from browser to browser, you should visit your browser's help menu for more information. The following is information about how to manage cookies on the most popular browsers:
In addition, most advertising networks offer you a way to opt out of targeted advertising. If you would like to find out more information, please visit:

What about other tracking technologies, like web beacons?

Cookies are not the only way to recognize or track visitors to a website. We may use other, similar technologies from time to time, like web beacons (sometimes called "tracking pixels" or "clear gifs"). These are tiny graphics files that contain a unique identifier that enables us to recognize when someone has visited our Website or opened an email including them. This allows us, for example, to monitor the traffic patterns of users from one page within a website to another, to deliver or communicate with cookies, to understand whether you have come to the website from an online advertisement displayed on a third-party website, to improve site performance, and to measure the success of email marketing campaigns. In many instances, these technologies are reliant on cookies to function properly, and so declining cookies will impair their functioning.

Do you use Flash cookies or Local Shared Objects?

Websites may also use so-called "Flash Cookies" (also known as Local Shared Objects or "LSOs") to, among other things, collect and store information about your use of our services, fraud prevention, and for other site operations.

If you do not want Flash Cookies stored on your computer, you can adjust the settings of your Flash player to block Flash Cookies storage using the tools contained in the Website Storage Settings Panel. You can also control Flash Cookies by going to the Global Storage Settings Panel and following the instructions (which may include instructions that explain, for example, how to delete existing Flash Cookies (referred to "information" on the Macromedia site), how to prevent Flash LSOs from being placed on your computer without your being asked, and (for Flash Player 8 and later) how to block Flash Cookies that are not being delivered by the operator of the page you are on at the time).

Please note that setting the Flash Player to restrict or limit acceptance of Flash Cookies may reduce or impede the functionality of some Flash applications, including, potentially, Flash applications used in connection with our services or online content.

Do you serve targeted advertising?

Third parties may serve cookies on your computer or mobile device to serve advertising through our Website. These companies may use information about your visits to this and other websites in order to provide relevant advertisements about goods and services that you may be interested in. They may also employ technology that is used to measure the effectiveness of advertisements. They can accomplish this by using cookies or web beacons to collect information about your visits to this and other sites in order to provide relevant advertisements about goods and services of potential interest to you. The information collected through this process does not enable us or them to identify your name, contact details, or other details that directly identify you unless you choose to provide these.

We may update this Cookie Policy from time to time in order to reflect, for example, changes to the cookies we use or for other operational, legal, or regulatory reasons. Please therefore revisit this Cookie Policy regularly to stay informed about our use of cookies and related technologies.

The date at the top of this Cookie Policy indicates when it was last updated.

Where can I get further information?

If you have any questions about our use of cookies or other technologies, please email us at info@kasmweb.com or by post to:

Kasm Technologies Inc
1765 GREENSBORO STATION PL STE 900
MCLEAN, VA 22102-3470
United States
Phone: (+1)571-444-5276

Looking for a Customized Solution?

Explore how Kasm Workplaces can enable your web-native remote workspaces.

Schedule a Call Request a Quote

Contact Us